Bilecik'te bir apartman dairesinde yangın

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 4 Eylül Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi Lamunya Sitesi C bloğun 3 katında bulunan evde yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Bozüyük Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balkon kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının balkon kısmında bulunan piknik tüpünden çıktığı öğrenildi.



Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.