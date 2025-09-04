Bilecik'te bir binada yangın: 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan bir sitedeki 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Müdahale geden ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında itfaiye merdiveniyle tahliye edilen 9 kişi tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.