Bilecik'te bir binada yangın: 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, tahliye edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

'in Bozüyük ilçesinde bulunan bir sitedeki 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın üzerine olay yerine , polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Müdahale geden ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında itfaiye merdiveniyle tahliye edilen 9 kişi tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

