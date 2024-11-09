Bilecik'te bir evde çıkan yangın diğer evlere sıçradı

İlde İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de Muharrem K.'ye ait bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yanında bulunan 2 eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bilecik, Söğüt ve İnhisar Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.



Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin olay yerine gelerek incelemelerde bulundular.