Bilecik'te çıkan ot yangını: Bir kişi hastanelik oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Burçaklı köyündeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın ilk olarak köylüler müdahalede ederken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede 8 dönümlük alana yayıldı.

Alevlere Pazaryeri Belediyesi ile Bozüyük, Pazaryeri Orman Şefliğine ait ekipler müdahale etti. Yangın rüzgârın etkisiyle büyüme devam ederken, ekipleri kontrol altına almak için canla başla mücadele veriyor.



Yangına ilk müdahale eden bir köylü dumandan etkilenirken, şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine gönderildi.