Bilecik'te devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Bilecik'te devrilen karton ambalaj yüklü TIR'ın sürücüsü tedavi altına alındı.

Bilecik'te devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Eskişehir yönünde seyreden Şahin S. idaresindeki 26 PA 197 plakalı TIR, Küplü köyü civarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın etkisiyle TIR'da yüklü karton ambalajlar yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, karton ambalajların temizlenmesi ve TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Öne Çıkan Video

Muğla'da tur midibüsü kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...