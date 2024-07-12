Bilecik'te devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Eskişehir yönünde seyreden Şahin S. idaresindeki 26 PA 197 plakalı TIR, Küplü köyü civarında bariyerlere çarparak devrildi.



Kazanın etkisiyle TIR'da yüklü karton ambalajlar yola savruldu.



İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, karton ambalajların temizlenmesi ve TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.