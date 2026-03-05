Bilecik'te fabrikada patlama. Biri ağır iki yaralı
05.03.2026 11:17
Patlamada ağır yaralanan işçinin entübe edildiği öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada iki işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen patlamada iki işçi yaralandı.
Poyra Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde vardiya sırasında ocak bölümünde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
Vardiyada toplam 16 personelin bulunduğu, bunlardan dördünün ocak bölümünde görev yaptığı öğrenildi.
AĞIR YARALI İŞÇİ ENTÜBE EDİLDİ
Patlamada Dorukan A. ağır yaralanırken, Tarık A. ise hafif şekilde yaralandı.
Entübe edilen Dorukan A. hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Tarık A. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.