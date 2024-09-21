Bilecik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bilecik'te bir aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaneli- kara yolunda seyreden Furkan İpek idaresindeki 11 AD 034 plakalı pikap, zeminin yağış nedeniyle kayganlaştığı Gülümbe mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

Sürücü İpek ile aynı araçta bulunan Yunus İ, Ayşe Y. ve Zeynep İ'nin yaralandığı kaza yerine durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü ile diğer 3 yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Furkan İpek, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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