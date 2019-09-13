Bilecik'te, Necati Atalan yönetimindeki panelvan minibüs, Bilecik-Eskişehir kara yolunun otogar kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada Atalan'ın eşi Safiye Atalan olay yerinde hayatını kaybetti. Panelvan minübüste bulunan aynı aileden Mustafa, Zeynep Serra (çocuk), Büşra, Refakat, Gülhan, Burak ve Osman Atalan yaralandı.
Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Büşra ve Refakat ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Atalan yönetimindeki aracın Zonguldak'tan Denizli'ye gittiği öğrenildi.
Bilecik'te feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bilecik'te panelvan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Bilecik'te, Necati Atalan yönetimindeki panelvan minibüs, Bilecik-Eskişehir kara yolunun otogar kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.