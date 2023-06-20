Bilecik'te gazeteciye silahlı saldırı

Bilecik'te yayımlanan bir yerel gazete ve internet sitesinin genel yayın yönetmeni, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.



Köşe yazarlığı da yapan Cafer E, Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi'ndeki sitede bulunan evinin önüne gelerek aracını park etti.



Aracın yanına yaklaşan şüpheli, inmeye hazırlanan Cafer E'ye tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra uzaklaştı.



Elinden ve ayağından yaralanan Cafer E, bir süre zanlının peşinden gitti.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cafer E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli A.Y.B'yi gözaltına aldı.

