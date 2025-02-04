Bilecik'te hareketli dakikalar: Bir çifti alıkoyup, polise silah doğrulttu

Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokağı'nda, içinde bir çocuğun da yer aldığı otomobilde, henüz kimlikleri belirlenemeyen karı koca ile çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen bir erkek arasında tartışma çıktı.

Şüpheli, kadın ile kocasını alıkoydu. Araçtaki kadın tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilin yanına geldiği sırada şüpheli, polise silah doğrulttu.

Zanlının etkisiz hale getirilmesinin ardından kadın ile eşi polis tarafından kurtarıldı.

Maktulün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.