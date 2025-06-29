Bilecik'te hasar tespit çalışmaları tamamlandı: 47 bina yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Kurum, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki orman yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.



Kurum, iki ilçedeki 3 köyde 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümün incelendiğini ifade edip "23’ü ev ve biri cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik." dedi.