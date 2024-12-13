Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan kişi yakalandı
Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce "Aranan şahısların yakalanmasına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Aranan kişinin 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası arandığı öğrenilirken, kişinin Bozüyük'te yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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