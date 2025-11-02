Bilecik'te huzur uygulaması

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göç, kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri de katılım sağladı. Kent genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde umuma açık iş yerleri tek tek kontrol edildi.

Yapılan uygulamalarda çalışanların kimlik sorgulamaları yapılarak, çalışma izinleri ve yasal durumları incelendi.

Denetimlerde kayıt dışı istihdamın önlenmesi, yabancı uyruklu kişilerin yasal statülerinin tespiti ve olası insan ticareti vakalarının engellenmesi amaçlandı.

