Bilecik'te iki katlı evde yangın
Bilecik'te iki katlı bir evde yangın çıktı. Alevler, ekipler tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı.
Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilirken, kısa sürede büyüyen alevler mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.