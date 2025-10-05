Bilecik'te işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Sakarya-İstanbul karayolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde su deposu inşaatında çalışan işlerin kaldığı konteynerlerde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında işçilerin çalışma alanında olması sebebiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Yangına Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale ederken işçilerin eşyaları konteynerlerle birlikte kül oldu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.