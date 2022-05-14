Bilecik'te işçilerin öldüğü fabrika patlamasında 2 kişi tutuklandı

Bilecik'teki demir çelik fabrikasında 2 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Haberler - DHA 14.05.2022 - 14:19

Bilecik'te işçilerin öldüğü fabrika patlamasında 2 kişi tutuklandı

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Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü

Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü

'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada işçilerden Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) hayatını kaybetti, Gökhan Taştan yaralandı.

Ölen işçiler Eskişehir ve Kütahya'da toprağa verildi. Patlamadan yaralı kurtulan Taştan ise Bursa'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Olayla ilgili, fabrikada ustabaşı olarak çalışan M.T., vardiya amiri R.Ö. ve üretim sorumlusu U.C. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen U.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.T. ve R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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