Bilecik'te kontrolden çıkan araç takla attı

Bilecik'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan panelvandaki 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan araç takla attı

 Merkez istikametinden Yenişehir istikametine seyir halinde olan Salim K. idaresindeki 16 PU 280 plakalı panelvan, sürücüsünün kontrolünden çıkıp savruldu.

Takla atıp yol kenarındaki tarlaya giren araçtaki sürücü Salim K. ile yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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