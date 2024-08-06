Bilecik'te korkunç kaza: Önce elektrik direğine sonra şarampole

Bilecik'te virajı alamayarak şarampole devrilen otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te korkunç kaza: Önce elektrik direğine sonra şarampole

Keskin köyünden Gölpazarı merkeze doğru seyir halindeki otomobil sürücüsü V.A., İsmetpaşa Mahallesi su deposu önüne geldiği esnada virajda direksiyon hâkimiyetini kaybedip elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardından sürücü V.A., tedbir amaçlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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