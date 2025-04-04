Bilecik'te korkunç olay: Mutfaktan aldığı bıçağı kocasının boğazına sapladı

Bilecik'te tartıştığı eşi Hülya A. (35) tarafından boğazından bıçaklanan Reşit A. (40) ağır yaralandı.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kayıboyu Mahallesi Çınar 1 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hülya A. ile eşi Reşit A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAĞI EŞİNİN BOĞAZINA SAPLADI

Hülya A., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçağı eşinin boğazına sapladı.

Reşit A. yaralanırken, komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğazında 10 santimlik kesi oluşan Reşit A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

KADIN GÖZALTINDA, EŞİNİN DURUMU AĞIR

Reşit A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, bir çocuk annesi Hülya A. olay yerinde gözaltına alındı.

Çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve sık sık kavga ettikleri iddia edildi. Soruşturma sürüyor.