Bilecik'te korkutan ahır yangını

Bilecik'te bir ahırda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik'te korkutan ahır yangını

'in Selbükü köyünde Mehmet E.'ye ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Evinin yanında bulunan ahırda başlayan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Eve sıçramayan yangında ahır hasar görürken, 56 küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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