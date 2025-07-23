Bilecik'te korkutan görüntü: Müdahale sırasında ateş hortumu oluştu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ardından Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınında ateş hortumu oluştu.
Aşırı sıcakların etkili olduğu yurtta orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Osmaneli ilçesi Kızılöz köyü mevkisinde ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
ATEŞ HORTUMU
Ekiplerin müdahalesi sırasında alevlerin hakim olduğu bir tepede ateş hortumu oluştu.
Alevler gökyüzüne doğru hortum şeklinde yükselirken o anlar görüntülendi.
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