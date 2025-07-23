Bilecik'te korkutan görüntü: Müdahale sırasında ateş hortumu oluştu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ardından Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınında ateş hortumu oluştu.

Bilecik'te korkutan görüntü: Müdahale sırasında ateş hortumu oluştu

Aşırı sıcakların etkili olduğu yurtta orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Osmaneli ilçesi Kızılöz köyü mevkisinde ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

ATEŞ HORTUMU

Ekiplerin müdahalesi sırasında alevlerin hakim olduğu bir tepede ateş hortumu oluştu.

Alevler gökyüzüne doğru hortum şeklinde yükselirken o anlar görüntülendi.

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