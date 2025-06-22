Bilecik'te miras cinayeti

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park mevkisinde aralarında miras yüzünden anlaşmazlık olan Veli Yetim ile yeğeni Oğuzhan G. (27) tartışma başladı.

Tartışma sonrası evine dönen Yetim'i yeğeni "Arabam arızalandı" diyerek yeniden çağırdı. Bu esnada bir daha evden aşağı inen Veli Yetim'in arkasından gelen Oğuzhan G., Yetim'i bıçaklayarak olay yerinden aracıyla kaçtı.

Ağır yaralanan Veli Yetim olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yetim, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.