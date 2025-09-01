Bilecik'te nitelikli dolandırıcılık operasyonu

27 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan olayda, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şahıs, E.Ü. isimli vatandaşın evine girerek 5 adet altın bilezik, 2 adet altın küpe ve 400 Euro nakit parasını aldı.

Olayın ardından Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, istihbarat ve asayiş ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü detaylı araştırmalar sonucu, olaya karışan şüpheliler ve kullanılan araç bilgileri tespit edildi. Ardından başlatılan takip ve operasyon neticesinde, şüpheli M.Ş.S., Manisa'nın Akhisar ilçesinde JASAT unsurlarınca yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen etkin çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.