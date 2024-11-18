Bilecik'te öğretmen anne ve 3 yaşındaki kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

İnegöl-Bozüyük kara yolunda ilerleyen K.K. (61) idaresindeki taksi, Muratdere Kavşağı yakınlarında R.E. (33) yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sürücüler R.E. ve K.K, R.E'nin aracında yolcu olarak bulunan Bursa'da özel bir okulda öğretmen eşi Yeliz E. (30) ve kızı Ela E. (3) ile ticari taksideki müşteri S.T, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Anne ve kızı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.