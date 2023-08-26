Bilecik'te orman yangını

Merkeze bağlı Şükraniye köyü ile Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.



Yangına 50 personel ile 6 arazöz, 3 su tankı ve 2 helikopterle müdahale edildi.



Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.



Yangında 7 hektarlık zarar gören ormanlık alanın, vatandaşların şahsi arazileri olduğu öğrenildi.



Ormanlık alanda piknik yaparken yangının arabalarına doğru ilerlediğini gören 4 kişilik aile, alevleri söndürmek isterken dumandan etkilendi ve vücutlarında yanıklar oluştu.



Durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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