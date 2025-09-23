Bilecik'te orman yangını paniği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ormanlık alana yakın bir noktada yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'te ormanlık alana yakın bir noktada yangın çıktı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde çalılık alanda başlayan yangının, çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ulaşma ihtimali büyük endişe uyandırdı.

Alevlere, Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangın, çam ormanına sıçramadan söndürüldü.

