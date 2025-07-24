Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü yakınlarında, Nedim S. (42) yönetimindeki 26 KE 442 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kerem Y. (19) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.



Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu Yaşariye Y. (70) savruldu.



İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Yaşariye Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Sürücü Kerem Y. ise ağır yaralı olarak ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü Nedim S., ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.