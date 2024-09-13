Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Abdülhamid Han Bulvarı üzerinden Osmaneli istikametine seyir halinde ilerleyen 11 AAE 411 plakalı sürücü Ö.A. Polisevi Kavşağı'na geldiği esnada sağ şeritte seyir halinde ilerleyen 11 ACC 819 plakalı motosiklet sürücüsü B.Y. ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü B.Y. yaralandı.

Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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