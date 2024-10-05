Bilecik'te otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki Ege Ş. idaresindeki 11 AAV 062 plakalı otomobil, kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Büşra A.(22) ile Sena G.(20)'ye çarptı. Meydana gelen kazasında 2 yaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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