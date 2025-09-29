Bilecik'te ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, bir şüphelinin üzerinde ve evinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, ruhsatsız tabanca ile birlikte mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Kentte huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan her türlü suç unsuruna karşı mücadelemizi kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.