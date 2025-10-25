Bilecik'te şiddetli yağış: Sel ulaşımı aksattı

Kentte gün boyu devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, Bilecik-Sakarya kara yolu selin dağdan sürüklediği toprak ve taşlarla kapandı.



İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ve Osmaneli Belediyesi ekipleri, İçmeler mevkisinde uzun araç kuyruklarının oluşmasını engellemek için çalışma başlattı.



Yapılan müdahale sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.