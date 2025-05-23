Bilecik'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Oluklu köyünde tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 tabanca, pompalı tüfek, çift kırma av tüfeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 tabanca kartuşu ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.