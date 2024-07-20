Bilecik'te son 2 günde 3'üncü orman yangını

Bilecik'te 2 günde 3'üncü orman yangını meydana gelirken, ekiplerin özverili çalışması sonucu yangınlar söndürüldü.

Bilecik'te son 2 günde 3'üncü orman yangını

'te geçtiğimiz gün Gölpazarı ve Bayırköy'de meydana gelen orman yangınların kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Bugün ise; Yenipazar ilçesine bağlı Yumaklı köyü yakınlarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çan ağaçlarından oluşan orman yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne arozözler müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken, büyümeden söndürüldü.

Bölgede soğutma işlemi devam diyor.

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...