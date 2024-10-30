Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te, kent merkezindeki tek katlı evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Cumhuriyet Mahallesi Öncel Sokağı'ndaki C.D'nin yalnız yaşadığı tek katlı evde elektrikli ısıtıcı arızası nedeniyle çıktı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz ile dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek evde soğutma çalışması yapıldı.

Evden ekiplerce alınarak tedbir amaçlı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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