Bilecik'te ticari araç ile kamyonet çarpıştı: Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

O.Y. idaresindeki hafif ticari araç, Bilecik-Söğüt kara yolunun merkeze bağlı Yeniköy mevkisinde G.S.Ç. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sümeyye Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan sürücüler, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.