Bilecik'te TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişide yaralandı.

Bilecik'te TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre; -Bursa-Sakarya karayolunda seyir halindeki  hurda yüklü kamyon sürücüsü Refik Karayılan, 2. OSB kavşağına döndüğünde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ersin A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü Refik Karayılan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis kaza yerinde geniş çaplı önlem aldı.

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