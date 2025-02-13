Bilecik'te TIR devrildi, yükündeki kuruyemişler yola saçıldı

Bilecik'te seyir halindeki TIR devrildi, kuruyemişler yola saçıldı. Yaşanan trafik kazasında TIR sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te TIR devrildi, yükündeki kuruyemişler yola saçıldı

Alınan bilgilere göre; Sakarya-Osmaneli- D-650 karayolunda seyir halinde bulunan 64 BF 466 plakalı TIR sürücüsü Adnan S., Vezirhan Beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bilecik'te TIR devrildi, yükündeki kuruyemişler yola saçıldı - 1

Kontrolden çıkan TIR devrilirken, dorsesinde yüklü çerezler yola saçıldı. Yaşanan trafik kazasında yaralanan araç sürücü Adnan S., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşanan sonrası yola saçılan kuruyemişler, Karayolları ekipleri tarafından temizlenirken, trafiğe kapalı olan Sakarya-Osmaneli-Bilecik karayolu bir süre sonra normale döndü.

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