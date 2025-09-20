Bilecik'te TIR ile otomobil çarpıştı: Dört yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki Kerim İ. idaresindeki 16 RBV 70 plakalı TIR, Poyra OSB yönünde yan yoldan çıkan Ramazan G. idaresindeki 34 ELC 201 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Ramazan G. ve araçta yolcu olarak bulunan Vahid A., Rahmatullah B. ile Atik A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.