Bilecik'te trafik denetimlerinde 92 bin 692 TL ceza uygulandı

Bilecik'te uygulanan trafik denetimlerinde 61 araç sürücüsüne 92 bin 692 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te trafik denetimlerinde 92 bin 692 TL ceza uygulandı

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 214 araç sürücüsü denetlenirken 61 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. 30 araç sürücüsüne ‘Hatalı Park', 12 araç sürücüsüne ‘Radar-Hız İhlali', 9 araç sürücüsüne ‘Trafik İşaret ve Levhalarına Uymamak', 2 motosiklet sürücüsüne ‘Kask Kullanmamak', 2 araç sürücüsüne ‘Ehliyet Geri Alındığı Halde Araç Kullanma', 1 araç sürücüsüne ‘Trafik Kurallarına Uymamak', 1 araç sürücüsüne ‘Muayenesiz Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne ‘Yüksek Sesle Müzik Yayını Yapmak', 1 araç sürücüsüne ‘Geçmenin Yasaklandığı Yerlerde Öndeki Aracı Geçmek', 1 araç sürücüsüne ‘Yükü Dökülecek Saçılacak Yükleme', 1 araç sürücüsüne ‘Yetki Belgesi Almamak' maddeleri gereğince 61 sürücüye 92 bin 692 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da denizde kaybolan kadından acı haber

Samsun'da denizde kaybolan kadından acı haber

Antalya'da ev yangını

Antalya'da ev yangını

Ümraniye'de park halindeki İETT otobüsü yandı

Ümraniye'de park halindeki İETT otobüsü yandı

İstanbul’da 10 milyon liralık kaçak alkol operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da 10 milyon liralık kaçak alkol operasyonu: 17 gözaltı

Sultanbeyli'de iki iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli tutuklandı

Sultanbeyli'de iki iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da yanmış otomobilde ceset bulundu

Adana'da yanmış otomobilde ceset bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...