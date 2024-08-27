Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına düşerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre; kent merkezinden Eskişehir istikametine seyir halindeki 26 SF 404 plakalı otomobil sürücü Mehmet K., TOKİ rampalarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Hasan K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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