Bilecik'te trafik kazası: 3 ölü

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü Kuzuluk mevkisinde meydana geldi.



Semih Altın (31) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Harun Cengiz (58) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada savrulan otomobillerden biri, arkasında olan Eren Uysal'ın (19) kullandığı motosiklete çarparak devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Semih Altın olay yerinde hayatını kaybetti.



YARALININ DURUMU İYİ



Harun Cengiz, Özcan Çelik (25) ile Eren Uysal, ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumları ağır olan Harun Cengiz ile Özcan Çelik, hastanede hayatını kaybetti. Eren Uysal'ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı anlar yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.