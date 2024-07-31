Bilecik'te trafik kurallarına uymayan 73 sürücüye ceza yağdı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulanan denetimlerde 246 araç sürücüsü denetlenerek kural ihlali yapan 73 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
50 araç sürücüsüne ‘Hatalı Park', 8 araç sürücüsüne ‘Trafik İşaret Levhalarına Uymamak', 5 araç sürücüsüne ‘Radar-Hız İhlali', 2 araç sürücüsüne ‘Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkmak', 2 araç sürücüsüne ‘Sigortasız Araçla Trafiğe Çıkmak', 1 araç sürücüsüne ‘Aykırı Işık Donanımı', 1 araç sürücüsüne ‘Tehlikeli Şekilde Geri Gitmek', 1 araç sürücüsüne ‘Trafikle İlgili Diğer Kurallara Uymamak', 1 araç sürücüsüne ‘Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak', 1 araç sürücüsüne ‘Yaya Geçitlerinde Yayalara İlk Geçiş Hakkını Vermemek', 1 motosiklet sürücüsüne ‘Kask Takmamak' maddeleri gereğince toplam 59 bin 559 TL trafik idari para cezası uygulandı.
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