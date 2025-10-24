Bilecik'te tur otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tur otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.
Bursa-Eskişehir Karayolu Gazozcu Akif Caddesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 32 HT 160 plakalı tur otobüsü ile karşı yönden gelen 43 AC 950 plakalı TIR çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile tur otobüsündeki 18 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
