Bilecik’te uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 122,51 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 adet sentetik ecza (Lyrica), 1,88 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen aseton ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.