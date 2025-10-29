Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda muhtelif miktarda esrar maddesi ile grinder (öğütücü) ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Zehirden uzak, hayata yakın bir gelecek için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir" dedi.