Bilecik'te uyuşturucu operasyonu:13 zanlı tutuklandı

Bilecik'te polis tarafından eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenendi. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu:13 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezi ile Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda 116,88 gram sentetik , 11,32 gram esrar ve kenevir tohumu, 8 sentetik ecza, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 3 hassas terazi, kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 13'ü "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan tutuklandı, 20 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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