Bilecik'teki orman yangını kontrol altında

Bilecik Merkez'e bağlı Deresakarı köyünde gündüz saatlerinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede tarla yakınındaki ormanlık alana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopterler ve yangın söndürme uçakları sevk edildi.



Ekipler, ilerleyen saatlerde alevleri havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına aldı.