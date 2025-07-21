Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaşan yangının dumanı Eskişehir'de etkili oldu.

Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp Osmaneli sınırlarına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kent merkezini kapladı.

Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı - 1

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.

Kentte çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.

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