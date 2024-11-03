Bilecik'teki tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilerin olduğunu belirledi.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 ay yürütülen çalışma sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, iki şüpheli yakalandı.



Yapılan aramalarda, iki yazılı senet, boş senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.