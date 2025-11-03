Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Sadettin T'nin (24) kullandığı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy mevkisinde arızalandı.



Emniyet şeridinde beklediği esnada tamire gelen Halil Can Ç. (23) idaresindeki minibüse ve yardım için duran Muharrem B'nin (62) yönetimindeki otomobile, Mustafa K.P. (56) idaresindeki panelvan çarptı.



Çarpma sonucu panelvan devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Muharrem B, Cengiz Y. ve Mustafa K.P, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Bilecik-Sakarya kara yolu araçların kaldırılmasıyla açıldı.